Centrodestra: Meloni, 'noi non abbiamo un piano B'

COMO, 05 MAG - "Noi non abbiamo un piano B, c'è solo il centrodestra per FdI. Magari gli altri altre ipotesi le prendono in considerazione io no: questo dimostra la nostra buona fede nel sostegno all'unità della coalizione": lo ha detto la leader di FdI, Giorgia Meloni, oggi a Como per una conferenza stampa con il candidato sindaco della città Giordano Molteni. Secondo Meloni, però, "servono regole d'ingaggio, con orgoglio della difesa della coalizione e della propria metà campo". Insomma, "bisogna essere chiari su quale sia il futuro e se si vogliono fare o no governi con la sinistra".

