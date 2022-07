Cervo in acqua in una cartiera, salvato nel Vercellese

TORINO, 30 LUG - Un cervo adulto, caduto in un canale e trascinato dalla corrente all'interno della vecchia Cartiera di Serravalle Sesia (Vercelli), è stato tratto in salvo ieri notte grazie alla cooperazione tra i volontari di Rifugio Miletta, i vigili del fuoco e i volontari del corpo Aib Piemonte. I volontari hanno diffuso sui social un video del salvataggio, in cui si vede prima l'animale in difficoltà in acqua poi salvato Tutto è iniziato alle 20 con una telefonata della sala operativa dei vigili del fuoco di Vercelli a Rifugio Miletta per un cervo in acqua. "Abbiamo allertato subito il veterinario, Mattia Mantelli, i volontari dell'antincendio boschivo e siamo partiti, cercando poi le modalità di intervento per ridurre al minimo lo stress del cervo, una volta sedato l'animale, per tirarlo velocemente fuori dall'acqua e trasportarlo". A parlare è Elena Motta, volontaria di Rifugio Miletta e responsabile della squadra di soccorso in servizio ieri. L'animale, come viene spiegato nel video dai volontari del Rifugio, avrà ora necessità di due mesi di cure prima di tornare libero.

