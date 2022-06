Chiuso ponte in Toscana, si è abbassato di 15 centimetri

FIRENZE, 28 GIU - Chiuso immediatamente un ponte in Toscana dove è stato riscontrato un abbassamento di 15 centimetri. Si tratta del ponte di San Donnino sulla statale 445 della Garfagnana, a Piazza al Serchio (Lucca), una struttura a tre campate in cemento armato. I vigili del fuoco sono intervenuti per avviare una verifica strutturale a seguito della segnalazione dell'abbassamento anomalo. La circolazione è stata immediatamente vietata, al sopralluogo partecipano anche il sindaco e i tecnici della Provincia di Lucca per le verifiche e gli eventuali provvedimenti.

