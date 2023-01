Cibo non tracciato in locali e negozi, maxisequestro a Roma

ROMA, 05 GEN - Nell'ambito dei controlli alle attività commerciali in zona Esquilino, gli agenti del I gruppo Centro della Polizia di Roma Capitale, coadiuvati dal Reparto Viminale della Polizia di Stato, hanno sequestrato una tonnellata di alimenti tutti privi di tracciabilità. Le forze dell'ordine hanno, inoltre, proceduto alla chiusura di una attività di ristorazione, grazie anche l'intervento della Asl, per gravi carenze igienico-sanitarie. "Il cibo e le salse, di cui non si conosce l'origine, sono stati destinati al macero e il locale è stato chiuso per la sporcizia, il degrado e l'incuria in cui versavano gli ambienti interni. E' di circa 10 mila euro l'ammontare delle sanzioni comminate al titolare, per varie irregolarità amministrative riscontrate all'interno del suo esercizio di somministrazione", spiega una nota.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA