Ciclista travolto e ucciso da auto pirata a Cagliari

CAGLIARI, 15 DIC - Un uomo di 60 anni, Giuseppe Incani, è stato travolto e ucciso da un'auto pirata all'altezza del centro commerciale "Le Vele" tra Quartu e Quartucciu (Città metropolitana di Cagliari), mentre transitava in bicicletta. Il suo corpo è stato ritrovato poco dopo l'1 di questa notte da un 21enne che ha avvisato i carabinieri. Nell'area non vi sono telecamere ma i rilievi tecnici sui frammenti di carrozzeria ritrovati hanno già consentito di individuare la marca, il modello e l'anno di costruzione dell'autovettura. Il conducente verrà denunciato per omicidio stradale e omissione di soccorso.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA