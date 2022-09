Cimolai realizzerà nuovo Ponte Anne de Bretagne, a Nantes

PORDENONE, 30 SET - Cimolai Spa si è aggiudicata i lavori per la progettazione esecutiva e la costruzione dell'impalcato metallico del nuovo Ponte Anne de Bretagne sul fiume Loira a Nantes, in centro città. Ne dà notizia l'azienda in un comunicato. L'opera rientra nel progetto della Città Metropolitana di Nantes denominato "Loire au coeur" ("Loira nel cuore"), che prevede la costruzione di un "ponte piazza", dotato di giardino e belvedere, che sarà funzionale sia per la mobilità tradizionale, sia per quella alternativa all'uso della vettura. Affiancandosi e integrandosi con quello esistente, il nuovo impalcato metallico avrà una lunghezza di circa 140 metri ed una larghezza fino a 40 metri, per un peso complessivo di circa 2.150 tonnellate di acciaio verniciato. Cimolai costruirà l'intera struttura nello stabilimento di San Giorgio di Nogaro, dotato di banchina, per poi trasportarlo a Nantes e posarlo direttamente in opera. Le operazioni di carico per il trasporto marittimo inizieranno ad agosto 2025 e la posa in opera verrà eseguita dopo circa un mese di navigazione. Per la realizzazione della commessa, del valore complessivo di 14 milioni di euro, Cimolai prevede la partecipazione di 30 persone tra ingegneri, tecnici e operai specializzati. L'azienda si è aggiudicata di recente anche il lotto 2 della Linea 17 della Metropolitana di Parigi, ed è impegnata, fra l'altro, nella realizzazione delle facciate della stazione di Mons, in Belgio, disegnata dall'architetto Santiago Calatrava, e dell' edificio principale del nuovo quartiere Mareterra nel Principato di Monaco, disegnato dagli architetti Renzo Piano, Denis Valode e Michel Desvigne.

