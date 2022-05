Cimolai:si aggiudica lavori Lotto Metro Parigi per 122 mln

TRIESTE, 05 MAG - La Cimolai Spa si è aggiudicata l'appalto dei lavori per la realizzazione del lotto 2 della Linea 17 della Metropolitana di Parigi. La commessa, del valore di 122 milioni euro, include progettazione, fabbricazione, trasporto e montaggio delle strutture metalliche dei viadotti e della nuova stazione. E' previsto l'utilizzo di 23.000 tonn di acciaio; i lavori inizieranno a Giugno 2023. L'appalto rientra nell'ambito dell'ammodernamento della metropolitana, il progetto Grand Paris Express. Pochi giorni fa un'altra azienda friulana, la ICOP, si è aggiudicata lavori per Cimolai Spa si è aggiudicata lavori per il terzo lotto della Linea 18.

