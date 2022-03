Clima: in migliaia al corteo Fridays for future a Milano

MILANO, 25 MAR - Migliaia di persone, in particolare giovani, studenti e simpatizzanti di molte associazioni, hanno preso parte allo sciopero globale per il clima di Fridays for future a Milano. Per gli organizzatori i partecipanti sono 5 mila. La manifestazione è anche contro la guerra in Ucraina. E' stata rivendicata l'indipendenza energetica italiana e vi sono state critiche al governo ritenuto "colpevole di finanziare la guerra attraverso l'acquisto del gas russo". I giovani hanno urlato più volte slogan contro il Comune di Milano e Confindustria, contro il premier Mario Draghi e il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani. Il corteo è partito attorno alle 9.30 da largo Cairoli: in testa una grande bandiera della pace. Il serpentone dopo essersi fermato all'angolo tra piazza Santo Stefano e via Larga, per un flashmob sulle note di Stayin alive dei Bee Gees, è ripartito in direzione Porta Venezia dove è prevista la conclusione dell'iniziativa dopo le 12. Disagi sono stati registrati per i mezzi di trasporto pubblico. L'Atm ha deviato il percorso di alcune linee proprio per consentire il passaggio della manifestazione.

