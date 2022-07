Climbing For Climate, Cai 'indispensabile invertire la rotta'

AOSTA, 23 LUG - "Dobbiamo fare tutto quello che è nelle nostre possibilità per invertire la rotta, altrimenti le conseguenze possono essere davvero catastrofiche". A dirlo è il presidente generale del Cai Antonio Montani, a margine dell'evento 'Climbing For Climate', promosso dalla rete delle università per lo Sviluppo sostenibile e dal Cai e che quest'anno è stato ospitato in Valle d'Aosta. "Sono stati due giorni di confronto con i ricercatori e gli scienziati, che ancora una volta ci hanno sottolineato che la situazione è drammatica, e non uso un termine a caso", prosegue Montani. I partecipanti a 'Climbing For Climate' sono saliti sui ghiacciai della "vetta d'Europa" per lanciare un appello per il potenziamento del contrasto alla crisi climatica, alla crisi ecologica e alla perdita di biodiversità, con particolare riferimento agli ambienti alpini. Nella due giorni conclusasi oggi il mondo accademico e il Cai hanno partecipato a un'escursione verso il lago del Miage, a 2.040 metri di quota per poi pernottare al rifugio Torino. Oggi hanno osservato in cordata il Ghiacciaio del Gigante sul Col des Flambeaux. "Questa mattina alle 5 fuori dal rifugio, a 3.600 metri di quota pioveva - spiega Montani -, le temperature erano altissime e oggi, al cospetto del Grand Capucin, abbiamo assistito a una grossa frana". Due, secondo il presidente generale del Cai, le linee da seguire: "La prima è chiedere alla politica azioni concordate a livello globale. La seconda invece riguarda tutti noi e il modo di vivere la montagna. Ad esempio, non fare più escursioni di un giorno ma pensare di raggiungerla con mezzi pubblici, e quindi considerare di passare la notte in montagna". Deve esserci "un cambio di paradigma: se solo ci limitiamo a lamentarci perché i grandi della terra non fanno abbastanza sbagliamo, ognuno di noi deve fare qualcosa e questo è il momento per farlo".

