Clinicamente morto 18enne ferito, ipotesi scontro tra gang

ROMA, 31 GEN - Non ha superato il delicato intervento chirurgico cui è stato sottoposto la notte scorsa ed è stato dichiarato clinicamente morto. Thomas Bricca, 18 anni, era stato ferito alla testa ieri sera in un agguato nel centro di Alatri nel frusinate. Il giovane, le cui condizioni sono apparse subito disperare, si trovava in una piazza di Alatri quando è stato affiancato da uno scooter con due a bordo travisati che gli hanno sparato e si sono dati alla fuga. Sullo sfondo forse una vendetta o un regolamento di conti tra bande di ragazzi. I carabinieri stano ascoltando alcuni testimoni per cercare di delineare il contesto in cui è maturato l'agguato. Secondo quanto si apprende le indagini sarebbero orientate su un gruppo di giovani che già nelle serate precedenti era stato protagonista di alcune risse nel centro del frusinate. Il movente probabilmente una vendetta o un regolamento di conti forse per il controllo della piazza. Il sospetto, ma per ora resta solo un ipotesi, è che l'aggressione sia legata ad un giro di spaccio. "Già questa mattina, considerate le risse avvenute nel centro storico nel fine settimana, avevo sentito e scritto al Comando dei Carabinieri di Alatri chiedendo maggiori controlli al fine di assicurare l'incolumità e la serenità della cittadinanza intera, che ha pieno diritto di vivere la città in piena sicurezza", così in un post su Facebook il sindaco di Alatri Maurizio Cianfrocca.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA