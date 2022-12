Collage di 4 km lettere Babbo Natale per bambini ucraini

TORINO, 04 DIC - Uno striscione lungo 3,841 metri, quanto l'altezza del Monviso, il 'Re di Pietra' delle Alpi, che ha unito tutte le letterine a Babbo Natale scritte dagli alunni delle scuole con messaggi rivolti ai bambini dell'Ucraina martoriata dalla guerra. L'iniziativa oggi a Marene (Cuneo) dove il collage da record è stato srotolato nelle vie del paese, come in altre località collegate. Un progetto lanciato da HelpinzChiId, con il patrocinio del consiglio regionale del Piemonte, della Regione e del Sermig (servizio missionario giovanile) "per aiutare il popolo Ucraino e i suoi piccoli bambini indifesi per offrire loro cure e dare una mano affinché possano riuscire a superare questo bruttissimo periodo lasciandosi alle spalle il conflitto bellico che in questo 2022 sta facendo troppe vittime". All'iniziativa hanno aderito aziende che hanno destinato fondi per aiuti al popolo ucraino.

