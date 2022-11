Compagno ucciso dopo una lite sulla scarsa qualità della cena

BERGAMO, 28 NOV - Ha confermato anche al gip di Bergamo la stessa ricostruzione dei fatti già fornita a carabinieri e pm la donna di 51 anni, Sandra Fratus, che venerdì notte aveva ucciso nella sua casa di Morengo il compagno Ernest Emperor Mohamed, 30 anni, di origine nigeriana: la donna, assistita dall'avvocato Vanessa Bonaiti, ha riferito di aver litigato per la scarsa qualità della cena e poi di aver colpito l'uomo, cercando poi di soccorrerlo. La donna viveva nella casa di Morengo da aprile: in passato aveva abitato a Romano di Lombardia. In passato sia lei sia il compagno avevano avuto problemi di tossicodipendenza. I due si conoscevano da cinque anni e pare che già venerdì sera lui l'avesse picchiata. Il gip si è riservato di decidere sulla conferma della custodia cautelare in carcere.

