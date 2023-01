Completato sbarco migranti Geo Barents ad Ancona, applausi

ANCONA, 12 GEN - Completato lo sbarco nel porto di Ancona dei 73 naufraghi raccolti dalla Geo Barents, di Medici Senza Frontiere. Applausi e urla festose da parte dei volontari, a bordo e nella banchina 22, che hanno salutato così la fine della missione. I migranti si trovano ancora nei moduli della Protezione civile per completare le operazioni di accoglienza e identificazione. Due minorenni sono stati accompagnati all'ospedale di Torrette di Ancona, ma le loro condizioni non destano preoccupazione e non saranno ricoverati. Sulla banchina ci sono dei pullman che attendono i migranti per portarli nei centri di accoglienza cui sono destinati. Mentre si avviano verso i pullman i naufraghi, che hanno ricevuto dei kit di prima accoglienza, generi di conforto, qualche capo di vestiario e scarpe, salutano i volontari, che li applaudono. "Rescue is complete!", annuncia una ragazza, mentre dalla nave e dalla banchina partono grida di gioia e altri scrosci di battimani. "E' andato tutto bene - il commento del prefetto Darco Pellos, che ha coordinato l'intera operazione -, tutto regolare. C'è stato un lavoro straordinario di tutte le istituzioni coinvolte". Stando a quello che si è saputo non sono emersi casi di positività al Covid. Gli adulti, 55, sono diretti in Lombardia. I 18 minorenni hanno raggiunto altri 18 ragazzi in una struttura della Caritas a Senigallia.

