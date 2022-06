Comunali: centrodestra a Como ricorre al Tar

COMO, 14 GIU - Il centrodestra di Como ricorrerà al Tar per chiedere la sospensione del ballottaggio delle comunali e il riconteggio dei voti del primo turno. Secondo l'esito, non ufficiale, del voto di domenica, il candidato di Lega, FdI e FI, Giordano Molteni, risulterebbe infatti escluso dal secondo turno per circa un centinaio di voti, a favore di Alessandro Rapinese, esponente dell'omonima lista civica. La decisione di ricorrere è stata annunciata in una conferenza stampa da Molteni con i leader locali della coalizione. Il motivo, è stato spiegato, sta nell'alto numero di schede contestate rispetto al vantaggio risicato di Rapinese.

