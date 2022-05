Comunali Genova: Renzi, appoggio Bucci servono infrastrutture

GENOVA, 25 MAG - "Siamo a Genova, abbiamo già annunciato il nostro sostegno a Marco Bucci. Sono passato anche oggi davanti ai lavori ormai terminati del Bisagno, che per me è un pezzo di cuore. È solo un esempio per dire quanto questa città abbia bisogno di sviluppo infrastrutturale e quanto questo sviluppo infrastrutturale sia bloccato dalla logica dei no dei 5 Stelle. Mai dimenticare che il genovese Beppe Grillo urlava che contro la Gronda (il raddoppio autostradale nel ponente di Genova, ndr) avrebbe schierato l'esercito". Lo ha detto Matteo Renzi a Genova dopo l'udienza contro l'archiviazione della sua denuncia contro i pm fiorentini per l'inchiesta Open.

