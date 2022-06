Comunali: Meloni, per Salvini rottura FdI? Lettura distorta

MILANO, 07 GIU - "Mi sembra una lettura un po' distorta, francamente". È il commento della leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, alle dichiarazioni di Matteo Salvini relative alla scelta di FdI di "rompere" in alcuni comuni l'unità del centrodestra. "Non mi pare che si possano trattare le questioni così - ha aggiunto - In alcuni casi non siamo riusciti (ad aver un candidato di coalizione ndr) per ragioni che sono territoriali, o anche di rapporti. In alcune città non siamo riusciti a trovare una quadra, ma non mi pare per responsabilità di Fratelli d'Italia. Quindi, consiglio maggiore prudenza in queste dichiarazioni".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA