Con moto contro arco dell'acquedotto di Lucca, grave 20enne

LUCCA, 18 FEB - Un 20enne è in gravi condizioni dopo essersi schiantato con la moto contro l'arco dell'acquedotto del Nottolini, in via di Sorbano del Giudice a Lucca. In quel punto la strada passa esattamente sotto gli archi del Nottolini. Il giovane è stato trasferito all'ospedale Cisanello di Pisa Secondo le prime ricostruzioni il 20enne questo pomeriggio stava viaggiando in moto in direzione San Concordio quando per cause in corso di accertamento avrebbe perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro l'arco. Sul posto sono subito arrivate l'automedica e un ambulanza ed i soccorritori, vista la gravità delle ferite riportate dal ragazzo, è stato fatto intervenire anche l'elicottero Pegaso per il trasporto al nosocomio pisano.

