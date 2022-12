Concluso a Bologna lo sgombero di via Stalingrado

BOLOGNA, 13 DIC - È terminato senza violenze lo sgombero dell'edificio di via Stalingrado 31 a Bologna occupato da poco più di tre settimane dal collettivo 'Infestazioni'. Gli ultimi tre ragazzi che si erano asserragliati su una struttura costruita su un albero accanto all'edificio sono infatti scesi dopo diverse ore di resistenza, probabilmente anche spinti dalle cattive condizioni meteo e dal freddo. Ora poco meno di un centinaio di attivisti si prepara a partire in corteo per le strade della città.

