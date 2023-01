Confermate le 48 ore di sciopero dei benzinai il 25 e 26 gennaio: fallito il tavolo del governo

Al termine di un incontro al ministero delle Imprese e del made in Italy sul caro carburanti tra governo e organizzazioni di categoria, Fegisc-Anisa, Fegica e Faib Confesercenti che hanno confermato lo sciopero dei benzinai per il 25 e 26 gennaio prossimi. Lo hanno annunciato nel corso di una conferenza stampa Faib Confesercenti, Fegica e Figisc/Anisa. Lo sciopero dei benzinai inizierà alle ore 19 del 24 gennaio e si concluderà alle 19 del 26 gennaio. Le associazioni dei gestori dei carburanti Faib Confesercenti, Fegica e Figisc/Anisa hanno confermato le 48 ore di sciopero, sottolineando che la mobilitazione, su strade e autostrade, riguarderà anche i self service.

L'obiettivo dell’incontro di oggi, al quale ha partecipato anche il ministro Adolfo Urso, era scongiurare la chiusura delle pompe per 48 ore. Ma secondo quanto si apprende non sarebbero emerse novità tali per un ripensamento dei gestori.

«Sono profondamente deluso perché ci aspettavamo altro per poter venire incontro alle esigenze del ministro Urso che era di revocare lo sciopero - ha detto il presidente di Figisc Confcommercio, Bruno Bearzi - ma le condizioni non sono cambiate. E’ vero che c'è stato uno sforzo per ridurre le sanzioni ma è rimasto l’obbligo del cartello e il messaggio che passerà è che noi siamo una categoria da tenere sotto controllo perché comunque speculiamo».

