Consegnato alla mamma il tema della figlia morta di tumore

BOLOGNA, 06 GIU - Il tema di Eleonora, la tredicenne di Bologna morta di tumore nel settembre 2018, è a casa. Questa mattina la dirigente scolastica della scuola media di Bologna, dove la ragazzina aveva sostenuto la prova scritta d'italiano tre mesi prima di volare via, lo ha consegnato alla mamma Sabrina che lo cercava dal 2020. Mail e telefonate che non avevano colto nel segno. Poi, grazie a un post su Facebook di Sabrina e la grande risonanza mediatica della storia, il foglio protocollo scritto da Eleonora con la penna stilografica e un 8 di voto sull'ultima pagina è stato ritrovato venerdì pomeriggio negli archivi dell'istituto. Aveva scelto la traccia descrittiva: "C'è una persona per cui provo grande ammirazione, ve ne parlo". Decise di raccontare di un'amica di famiglia, psicologa di professione, alla quale si era molto legata. "Un tema che viene dal cuore, spensierato, anche se riflessivo su alcune tematiche, un tema senza rabbia, nel quale non si fa cenno alla malattia", confida con sollievo la mamma. Lo ha riposto nella sua borsa: "In queste righe ho ritrovato, la mia bambina, saggia, idealista, profonda, quella che conosco molto bene". Ritrovarlo e scoprire questa valanga di solidarietà e partecipazione ora è una spinta in più per proseguire nell'impegno con l'associazione Agito (genitori tumori ossei) e lavorare per "superare altri piccoli e grandi muri di gomma, al fianco delle famiglie che devono affrontare una malattia grave del figlio".

