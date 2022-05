Consulta: la toga torna obbligatoria per giudici ed avvocati

ROMA, 05 MAG - Giudici e avvocati, dopo la lunga sospensione dovuta alla pandemia, tornano a indossare la toga in udienza pubblica. Lo comunica la Corte Costituzionale, in una nota. Chi è presente in Aula, e non collegato da remoto, dovrà pertanto portare con sé la propria toga e indossarla durante la trattazione della causa. La messa a disposizione delle toghe da parte della Corte costituzionale è temporaneamente sospesa per motivi sanitari.

