Coppia in dogana con un milione e mezzo non dichiarati, sanzioni

MILANO, 14 OTT - I funzionari dell'Agenzia Accise Dogane e Monopoli di Chiasso e i militari della Guardia di Finanza del Gruppo di Ponte Chiasso (Como) hanno eseguito un maxi sequestro di denaro non denunciato a carico di una coppia di coniugi a bordo di un treno in arrivo dalla Svizzera, intercettando 1.454.010 euro non dichiarati. Alla domanda se trasportassero denaro per un importo pari o superiore ai diecimila euro, entrambi hanno risposo no. I due sono stati invitati scendere per approfondire il controllo negli gli Uffici doganali. Addosso avevano 50.000 euro, nel bagaglio 1.404.010 euro, in tagli prevalentemente da 500. Per uno dei coniugi è stato consentito l'accesso all'oblazione, con una sanzione nella pari al 15%, quindi di 6.000 euro. Nell'altro caso, invece, l'eccedenza superava di gran lunga la soglia di 40.000 euro stabilita come una delle condizioni di accesso all'oblazione e personale dell'Adm e Finanzieri hanno sequestrato il 50% della somma eccedente (697.010 euro) a garanzia del pagamento della sanzione che sarà irrogata con un provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

