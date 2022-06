Core Power lavora a motore nucleare per le navi

GENOVA, 09 GIU - "Stiamo lavorando per poter avere nel 2025 il primo prototipo di motore nucleare navale con una tecnologia di reattori avanzati che ha una serie di vantaggi soprattutto in ambito di sicurezza. Possiamo installare un reattore all'interno di una nave con una serie di difese cosicché anche in caso di incidente tutto resti racchiuso all'interno della nave, garantendo la sicurezza a bordo e in mare anche nel caso del peggiore incidente". Lo ha spiegato Giulio Gennaro, chief technical officer di Core Power, società che si occupa proprio di tecnologia nucleare avanzata per il settore del trasporto marittimo e l'industria, parlando in collegamento al forum 'I nuovi orizzonti delle energie. Lo shipping e l'esigenza di adeguarsi allo scenario internazionale'. Una novità che potrebbe essere interessante per il futuro. "Il nucleare è una delle tecnologie che stiamo monitorando - commenta Massimo Debenedetti, vicepresidente per la ricerca e innovazione di Fincantieri -. Dal nostro punto di vista vedrà più facile applicazione, nel mondo militare, dove è già applicata in molti Paesi, in quello delle navi passeggeri dovremo superare una serie di opinioni che sono datata e fondate soprattutto su una tecnologia di seconda generazione mentre si sta ragionando su quello di quarta".

