Cospito ha ripreso ad assumere gli integratori

MILANO, 13 FEB - Alfredo Cospito, due giorni fa trasferito dal centro Clinico di Opera al reparto di medicina penitenziaria del San Paolo, da stamane ha ripreso ad assumere gli integratori. A quanto si è saputo dagli ambienti giudiziari e penitenziari, la decisione dell'esponente della Fai, arrivato al 117 giorno di sciopero della fame, è stata presa per riuscire ad arrivare lucido all' udienza del 24 febbraio in Cassazione e dopo il parere con cui il pg ha chiesto la revoca del 41 bis, regime in cui si trova e contro il quale sta protestando. Cospito dopo la decisione della Suprema Corte deciderà come e se proseguire la sua protesta.

