Cospito: Lai (Pd), è sempre più fragile ma è sotto controllo

SASSARI, 12 GEN - "Le sue condizioni con il tempo non migliorano, anzi, diventa più fragile, non è una situazione di salute stabile. C'è una cura medica attentissima, è tenuto sotto controllo sia dal medico del 41 bis, dal sistema medico del carcere e dal medico personale che è stato indicato dal suo avvocato, quindi è monitorato costantemente". Lo ha riferito il deputato sardo del Pd Silvio Lai all'uscita dal carcere di Bancali (Sassari) dopo la visita al detenuto in regime di 41 bis Alfredo Cospito, in sciopero della fame da circa 80 giorni. "Abbiamo parlato a lungo - ha riportato Lai, che era accompagnato dai colleghi parlamentari Debora Serracchiani, Andrea Orlando e Walter Verini - lui rimarca le ragioni della protesta, ritiene irragionevole che gli venga applicato questo regime, ma serviva incontrarlo e rendersi conto delle condizioni in cui sta scontando una pena che è stata applicata e sottoposta alla Cassazione, ora attendiamo quello che succederà", ha concluso Lai.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA