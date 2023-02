Cospito: lancio sassi e fumogeni dai manifestanti a Opera

MILANO, 04 FEB - Un gruppo di manifestanti, dopo essersi staccato dal presidio organizzato davanti al carcere di Opera (Milano) - in solidarietà al detenuto in sciopero della fame contro il regime del 41 bis, l'anarchico Alfredo Cospito - e aver organizzato un corteo tra i campi per portare un saluto ai carcerati, si è avvicinato alla recinzione di sicurezza più esterna del penitenziario e ha lanciato all'interno fumogeni e sassi. Il camminamento più esterno è presidiato da camionette e agenti di polizia in tenuta antisommossa.

