Cospito: 'Non dico agli anarchici cosa fare'

MILANO, 01 FEB - "Ho chiesto a Cospito di condannare le azioni violente di questi giorni, che ci allontanano dalla possibilità di ottenere una revisione del 41bis. Non mi ha detto di approvare questi gesti, ma prevalendo il suo essere anarchico, non si sente di dire nulla a chi li sta compiendo, nemmeno di condannarli". Così all'ANSA il consigliere regionale lombardo di +Europa/Radicali Michele Usuelli che oggi ha visitato la casa di reclusione di Opera dove è recluso Alfredo Cospito. "Io voglio vivere" ha aggiunto. Cospito "è apparso molto lucido - ha commentato con l'ANSA Usuelli, candidato alle regionali nella lista civica di Pierfrancesco Majorino - sente la responsabilità della sua iniziativa per l'umanizzazione del 41 bis, pur comprendendo la necessità di impedire la comunicazione tra quei detenuti e il mondo esterno". "Mi è parso vigile, reattivo ed eupnoico. Quando gli ho raccontato che sono un pediatra - ha concluso Usuelli - mi ha subito detto che gli mancano moltissimo i fumetti". L'anarchico ha confermato di aver smesso di prendere gli integratori. Il dialogo è durato circa 25 minuti.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA