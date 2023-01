Cospito: visita del Garante detenuti in carcere a Sassari

SASSARI, 10 GEN - Il Garante nazionale delle persone private della libertà, Mauro Palma, è a Sassari per incontrare l'anarchico al 41 bis e da 80 giorni in sciopero della fame, Alfredo Cospito, rinchiuso nel carcere di Bancali. Lo si apprende dallo stesso Garante che è accompagnato da Daniela de Robert, componente del Collegio del Garante. L'incontro avviene nel giorno in cui alla Cassazione dovrebbe arrivare l'incartamento relativo alla decisione del Tribunale di Sorveglianza di Roma che ha respinto un reclamo avanzato dal difensore di Cospito, contro il regime del carcere duro. Un passaggio procedurale in vista della fissazione dell'udienza in cui verrà affrontato il ricorso presentato dall'avvocato Flavio Rossi Albertini.

