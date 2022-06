Costa,possibile proroga mascherine su mezzi,Rsa, ospedali

ROMA, 14 GIU - Possibile prolungamento dell'obbligo della mascherina sui mezzi di trasporto ("luoghi più affollati e dove ci vuole ancora un po' di prudenza"), nelle Rsa e negli ospedali fino a fine settembre. Questa l'ipotesi e "l'intendimento" che si sta delineando in vista di domani quando il Cdm deciderà sull'uso delle mascherine. Stop dopo il 15 giugno invece nei teatri, cinema ed eventi sportivi al chiuso. Così il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, su Radio Capital sottolineando che si tratta "pochissime restrizioni ancora". Per quanto rigurada invece gli esami di maturità, "passare da un obbligo ad una raccomandazione" dell'uso della mascherina "credo sia un atto di fiducia e una scelta di coerenza e buon senso. Un ulteriore segno di ritorno alla normalità. Era difficile sostenere come un ragazzo di 18 anni avesse potuto votare senza l'obbligo della mascherina e una settimana dopo obbligato a metterla per sostenere gli esami di maturità". E conclude: "Quello che dobbiamo osservare con grande attenzione sono i dati sulla pressione sui nostri ospedali, oggi fortunatamente questi dati sono assolutamente sotto controllo".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA