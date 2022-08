Covid: 134 morti, 35.360 positivi. Tasso al 17%

ROMA, 23 AGO - Sono 35.360 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano 10.418. Le vittime sono 134, rispetto alle 75 di ieri. I tamponi effettuati sono 207.701. Il tasso è al 17%, rispetto a ieri che era al 16,5%. Sono 254 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (-1), mentre gli ingressi giornalieri sono 25. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 6.378, 138 in meno nelle ultime 24 ore. Gli attualmente positivi sono 752.091, 14.986 in meno rispetto a ieri. Dimessi e guariti sono 20.769.220 (+50.209) mentre il totale dei casi dall'inizio della pandemia è di 21.696.242 e quello dei decessi è di 174.931.

