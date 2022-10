Covid: 187 nuovi contagi in Alto Adige

BOLZANO, 03 OTT - Sono 187 i nuovi casi positivi al Covid-19 in Alto Adige. Come di consueto, nel fine settimana, i laboratori dell'Azienda sanitaria provinciale hanno processato un numero più basso di tamponi e, nelle ultime 24 ore, su 71 test pcr sono stati rilevate 7 nuove infezioni. Altre 180 sono state rilevate sulla base di 611 test antigenici. Continua a crescere, seppure di poco, l'incidenza settimanale per 100.000 abitanti che ora è pari a 704, tre in più rispetto ad ieri. Cala, invece, il numero degli attualmente positivi ed in isolamento che sono 3.931 (283 in meno). Mentre non si registrano nuovi decessi, crescono ancora, secondo dati aggiornati ad ieri, i ricoveri nei normali reparti ospedalieri che sono 115 (13 in più rispetto al giorno precedente), mentre calano da tre a due quelli in terapia intensiva. I guariti sono 470 per un totale di 259.973.

