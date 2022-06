Covid: 34.978 positivi e 45 vittime. Il tasso al 18,1%

ROMA, 18 GIU - Altri 34.978 nuovi casi e 45 vittime per il Covid nelle ultime 24 ore, quattro in più rispetto a ieri. Il bollettino quotidiano del ministero della Salute conferma l'aumento delle infezioni registrato dall'Istituto superiore di Sanità e riscontrabile anche nel dato relativo ai ricoveri: aumentano, seppur in maniere lieve, sia quelli nelle terapie intensive - ad oggi ci sono 193 pazienti, due più di ieri - sia quelli nei reparti ordinari, dove sono ricoverate 4.331 persone, 11 in più nelle ultime 24 ore. In leggero calo, invece, il tasso di positività: è al 18,1%, su 193.040 tamponi, rispetto al 19% di ieri. Gli attualmente positivi sono 561.015, dunque 11.030 in meno nelle ultime 24 ore. In totale sono 17.844.905 gli italiani contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 167.703. I dimessi e i guariti sono 17.116.187, con un incremento di 45.956.

