Covid: 358 nuovi positivi in Alto Adige, incidenza in calo

BOLZANO, 29 APR - Nessun decesso per il Covid-19 in Alto Adige, ma il bollettino quotidiano dell'Azienda sanitaria segnala l'accertamento, nelle ultime 24 ore, di 358 nuove infezioni. Di queste, 16 sono state rilevate sulla base di 431 tamponi pcr (80 dei quali nuovi test) e 342 sulla base di 2.458 test antigenici. Sono ancora in calo l'incidenza settimanale dei nuovi casi per 100.000 abitanti che ora è di 444 (11 in meno rispetto ad ieri) ed il numero degli attualmente positivi che sono 3.848 (106 in meno). Diminuisce anche il numero dei pazienti ricoverati nei normali reparti ospedalieri che sono 39 (4 in meno), mentre c'è ancora un paziente in terapia intensiva. Altri 24 pazienti Covid-19 (dato aggiornato al 22 aprile) sono ricoverati nelle strutture private convenzionate (postacuti). Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 3.848 (106 in meno) mentre quelle dichiarate guarite sono 463 per un totale di 205.281.

