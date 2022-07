Covid: 479 nuovi casi e incidenza in calo in Alto Adige

BOLZANO, 28 LUG - L'alto Adige registra 479 nuovi casi covid (21 pcr e 458 test antigienici positivi) e nessun decesso. L'incidenza settimanale continua a scendere e, dopo aver sfiorato quota 1000 il 19 luglio, ora è a 711 (-48). In quarantena si trovano 6.129 altoatesini, mentre 750 sono stati dichiarati guariti. Cala anche il numero dei ricoveri: secondo i dati di ieri 95 pazienti covid si trovano nei normali reparti, 10 in cliniche private e due in terapia intensiva.

