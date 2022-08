Covid: 5 morti e 1.189 casi in Puglia, pari all'11,6% dei test

BARI, 26 AGO - Sono 1.189 i nuovi casi di positività al Covid 19 registrati nelle ultime ore in Puglia su 10.227 test eseguiti. Cinque le persone morte. Il tasso di positività è dell'11,6%. Le persone attualmente positive sono 21.590, 255 quelle ricoverate in area non critica, 15 in terapia intensiva. Questa la suddivisione dei nuovi casi per provincia: Bari 311, Bat 68, Brindisi 115, Foggia 145, Lecce 353, Taranto 147. Residenti fuori regione 42, di provincia in definizione 8.

