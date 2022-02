Covid: 60.029 positivi e 322 vittime nelle ultime 24 ore

ROMA, 22 FEB - Sono 60.029 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 24.408. Le vittime sono invece 322 (ieri erano state 201). Sono 603.639 i tamponi effettuati. Il tasso di positività è all'9,9%, in calo rispetto al 10,5% di ieri. Sono invece 896 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 32 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 82. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 13.076, ovvero 299 in meno rispetto a ieri.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA