Covid: 60 morti, 28.395 positivi. Tasso al 13,7%

ROMA, 20 SET - Sono 28.395 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano 8.259. Le vittime sono 60, quasi il doppio rispetto a ieri (31). Il tasso è al 13,7% in lieve aumento rispetto al 12,2% di ieri. Il totale dei casi di Covid rilevati dall'inizio della pandemia in Italia è di 22.197.658. Sono 150 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 1 in meno di ieri nel bilancio tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono 16. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 3.495 (+2). Gli attualmente positivi sono 414.067, rispetto a ieri 13.155 in meno. Dimessi e guariti sono 21.606.922 (+41.480) mentre il totale dei decessi dall'inizio della pandemia è di 176.669.

