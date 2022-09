Covid: 603 nuovi positivi in Alto Adige, crescono i ricoveri

BOLZANO, 30 SET - I laboratori dell'Azienda sanitaria provinciale hanno accertato, nelle ultime 24 ore, 603 nuovi casi positivi al Covid-19. Di questi, 8 sono stati rilevati sulla base di 97 tamponi pcr e 595 sulla base di 2.005 test antigenici. Nonostante il basso numero di tamponi effettuati, in particolare quelli pcr, l'incidenza settimanale per 100.000 abitanti schizza sopra quota 600 ed ora è 637 (50 in più rispetto ad ieri). In crescita anche gli attualmente positivi ed in isolamento che sono 3.860 (265 in più) così come i ricoveri in area medica che, secondo dati aggiornati ad ieri, sono 101 (12 in più rispetto al giorno precedente), mentre quelli in terapia intensiva scendono da quattro a due. I guariti sono 335 per un totale di 258.924.

