Covid: 87.940 nuovi positivi, 186 le vittime

ROMA, 27 APR - Sono 87.940 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 29.575. Le vittime sono invece 186, in aumento rispetto alle 146 registrate il giorno prima. Tornano a salire, dopo il lungo weekend festivo, i test anticovid. Ammontano infatti a 554.526 i tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore, a fronte dei 182.675 delle 24 ore precedenti. Il tasso di positività è al 15,8%, in calo rispetto al 16,2% di ieri. Scendono sotto quota 400 i pazienti ricoverati nelle terapie intensive: sono 394, cioè 15 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri si attestano a 34. I ricoverati nei reparti ordinari sono 10.155, ovvero 173 in meno rispetto a ieri. Sempre secondo i dati del ministero, raggiungono 1.234.676 le persone attualmente positive al Covid, 300 in meno nelle ultime 24 ore. In totale sono 16.279.754 gli italiani contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 163.113. I dimessi e i guariti sono 14.881.965, con un incremento di 88.545 rispetto a ieri.

