Covid: 9 morti e 2.566 positivi in Puglia, l'11,3% dei test

BARI, 27 FEB - Sono 2.566 i nuovi casi di infezione al Covid 19 registrati oggi in Puglia su 22.695 test: il tasso di positività è dell'11,3% (ieri 12,8%). Nove i morti rispetto ai 17 di ieri. Sono 79.666 le persone attualmente positive, 610 quelle ricoverate in area non critica, 33 in terapia intensiva (ieri 39). Questa la divisione dei nuovi positivi per provincia: Bari 664, Bat 164, Brindisi 200, Foggia 346, Lecce 835, Taranto 327. Residenti fuori regione 19, di provincia in definizione 11.

