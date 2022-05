Covid: anche un 54enne tra 5 morti in Sardegna, ma calo casi

CAGLIARI, 25 MAG - C'è anche un uomo di 54 anni tra le ulteriori cinque vittime del Covid in Sardegna, lo stesso numero di morti delle ultime 24 ore. In evidente calo, però, i contagi: 864 ulteriori casi di positività (di cui 765 diagnosticati da antigenico) contro i 1.457 casi di positività dell'ultima rilevazione. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 5912 tamponi con un tasso di positività che si aggira sul 14,6%. Restano a quota 11 i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva, mentre diminuiscono (-15) quelli in area medica, che ora sono 170. Vistoso (-1530) anche il calo dei casi di isolamento domiciliare: 18266 Nel dettaglio i 5 decessi sono : una donna di 88 anni e un uomo di 90, residenti nella provincia di Oristano; una donna di 86 anni, residente nella provincia del Sud Sardegna; due uomini di 54 e 73 anni, residenti rispettivamente nella provincia di Sassari e in quella di Nuoro.

