NAPOLI, 28 APR - Sono 7.313 i positivi del giorno al Covid in Campania su 39.093 test effettuati per un indice di contagio del 18,7%, in calo rispetto al 21,2%. Sono otto i deceduti nelle ultime 48 ore cui vanno aggiunti altri 2 decessi registrati solo ieri. I posti letto di terapia intensiva occupati sono 42, + 2 rispetto al dato di ieri. In controtendenza i posti letto di degenza occupati che scendono a 746 (ieri erano 751).

