NAPOLI, 27 SET - Sono 2967 i positivi del giorno al Covid in Campania su 16982 test effettuati, per un indice di contagio pari al 17,47%, in netta risalita rispetto al dato di ieri che si attestava al 12,87%. Non si registrano nuove vittime. Scende da 9 a 7 il numero dei ricoveri in terapia intensiva. Salgono invece le degenze ordinarie: sono 227 (ieri erano 221).

