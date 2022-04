Covid:circolare,parte oggi nuova indagine flash su varianti

ROMA, 04 APR - Al via una nuova indagine flash per comprendere la circolazione delle varanti Covid in Italia. Una circolare firmata dal direttore generale della prevenzione del ministero della salute Gianni Rezza stabilisce che i campioni raccolti oggi 4 aprile, corrispondenti a prime infezioni, saranno analizzate tramite sequenziamento genomico. Proseguono cosi', spiega la circolare, le indagini rapide (quick surveys) al fine di stimare la prevalenza delle varianti VOC e di altre varianti di SARS-CoV-2 in Italia.

