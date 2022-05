Covid: contagi e ricoveri in calo in Sardegna, 2 i morti

CAGLIARI, 07 MAG - Frenano ancora i contagi da Covid in Sardegna, dove nelle ultime 24 ore si registrano anche 2 morti e cala la pressione sugli ospedali. I nuovi casi accertati sono 1.118 (- 146), di cui 948 diagnosticati da antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 7.215 tamponi per un tasso di positività che scende dal 18,3 al 15,4 per cento. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 8 (- 1) , quelli in area medica 266 (- 2). In diminuzione i casi di isolamento domiciliare, per un totale di 25.928 (- 524). I due decessi: un uomo di 89 anni residente nella Città Metropolitana di Cagliari e una donna di 85 della provincia di Sassari.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA