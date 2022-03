Covid: contagi in calo ma altri 7 decessi in Sardegna

CAGLIARI, 18 MAR - Contagi da Covid ancora in calo in In Sardegna, dove nelle ultime 24 ore si registrano 2.113 ulteriori casi positivi (di cui 1670 diagnosticati da antigenico), circa 300 in meno rispetto alla precedente rilevazione. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 12.260 tamponi per un tasso di positività del 17,2%. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 18 (- 1), mentre i ricoverati in area medica sono 338 (+ 1). Le persone in isolamento domiciliare sono 27.075 (+ 535). Si registrano 7 decessi: una donna di 95 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari; una donna di 95 anni e due uomini di 83 e 91, residenti nella provincia del Sud Sardegna; una donna di 81 anni e un uomo di 77 della provincia di Oristano e una 91enne della provincia di Sassari.

