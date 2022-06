Covid: contagi stabili ma nessun morto in Sardegna

CAGLIARI, 10 GIU - In Sardegna nelle ultime 24 ore non si registrano vittime, mentre i nuovi casi confermati di positività al Covid sono 793, contro i 761 della precedente rilevazione, numero pressoché stabile. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 3.811 tamponi per un tasso di positività del 20,8%. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 6 (+ 1), quelli ricoverati in area medica 94 (stabile). Le persone in isolamento domiciliare sono 10895 (- 23).

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA