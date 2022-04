BARI, 19 APR - "Devo concedermi qualche giorno di riposo e ripresa perché sono risultato positivo al covid. A parte qualche linea di febbre iniziale, sono asintomatico. Finché non sarò negativo al test dovrò sospendere i miei impegni istituzionali in presenza, mi scuso sin d'ora per l'assenza a tutti gli appuntamenti di lavoro". Lo annuncia su Facebook il governatore pugliese, Michele Emiliano.

