Covid: Fedriga, necessario allentare le regole

GRADO, 04 SET - "La cartina di tornasole nella gestione del virus è la saturazione degli ospedali e la grande vittoria del vaccino è stata proprio aver liberato i nosocomi; oggi non abbiamo più posti letto per il Covid ma per persone ricoverate per altre patologie con il Covid. Davanti a questa situazione, diametralmente opposta rispetto all'inizio della pandemia, è necessario allentare le regole per dare migliori risposte al cittadino". E' la sintesi del messaggio del governatore Fvg Massimiliano Fedriga ieri sera alla presentazione del libro dell'infettivologo Matteo Bassetti, 'Il mondo è dei microbi'. "Grazie ai nuovi medicinali e ai vaccini, oggi è possibile convivere con il Covid - secondo il governatore - che ha ricordato i pesanti condizionamenti sociali ed economici causati dal virus, oltre che le incertezze e le responsabilità nel compiere scelte davanti ad un evento straordinario e sconosciuto. Adeguarsi alle evoluzioni del virus è oggi necessario, superando le posizioni ideologiche per guardare a scelte dettate dalla concretezza del momento per andare verso una normalizzazione". Dunque, "l'approccio, anche delle istituzioni, deve essere rivisto".

