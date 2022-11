Covid:Gimbe,in 7 giorni salgono casi(+10%) e morti (+8,8%)

ROMA, 28 NOV - Aumentano negli ultimi 7 giorni in Italia i contagi da Covid-19 (+10%) ed i ricoveri ordinari (+9,1%). Tornano a crescere anche i decessi (+8,8%), mentre restano sostanzialmente stabili le terapie intensive (+1,2%). Lo rileva il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe relativo alla settimana 18-24 novembre. Si registra, rispetto alla settimana precedente, un incremento di nuovi casi (229.122 vs 208.346) e decessi (580 vs 533). In aumento anche i casi attualmente positivi (492.457 vs 452.895), le persone in isolamento domiciliare (484.594 vs 445.667), i ricoveri (7.613 vs 6.981) e le terapie intensive (250 vs 247). Per quanto riguarda le vaccinazioni il Gimbe sottolinea che sono ancora in calo in sette giorni le somministrazioni della quarta dose (-14,5%). Attualmente, denuncia, sono scoperte quasi 3 persone su 4, un "grave e inspiegabile ritardo del piano di comunicazione sulla campagna vaccinale". La platea per il secondo richiamo (quarta dose) include 19,1 milioni di persone. Al 25 novembre sono state somministrate 4.959.123 quarte dosi, con una media di 23.666 al giorno, ancora in calo rispetto alle 27.671 della scorsa settimana.

